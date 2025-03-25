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АНАЛІТИКА

«Коаліція дронів» виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БПЛА

 

Країни-партнери, що входять до "коаліції дронів", спрямують 20 мільйонів євро на закупівлю розвідувальних безпілотників (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України. Про це повідомило у понеділок, 24 березня, міністерство оборони України.

Там зазначили, що поставка техніки очікується впродовж трьох місяців. "Завдяки цим БпЛА військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів", - заявили в оборонному відомстві. Міноборони України подякувало партнерам за відгук на критичну потребу.

Ініціатива "Коаліція дронів" офіційно стартувала в лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України за пропозицією Латвії. Наразі вона налічує 18 країн-учасниць: Латвія, Великобританія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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