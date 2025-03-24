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В Міноборони відзначають зростання кількості звернень до центрів рекрутингу
Кількість звернень громадян до центрів рекрутингу за минулий тиждень сягнула 1 тис 226, а загальна кількість наданих консультацій від початку роботи центрів 46 тис 883.
"Попередній тиждень став найкращим у березні за кількістю звернень до центрів рекрутингу", - повідомляється на сайті Міністерства оборони України у понеділок вранці.
Із загальної кількості осіб, що зверталися до центрів, 9 тис 550 кандидатів розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, за минулий тиждень вирішив приєднатися до Сил оборони України 171 громадянин, повідомили в оборонному відомстві.
Частка жінок, які звернулися до центрів рекрутингу, становить 21% від загальної кількості наданих консультацій, найбільше у Чернівецькій (42%), Хмельницькій, Вінницькій (по 39%) та Тернопільській (34%) областях.
Усього в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр, переважно у приміщеннях ЦНАПів. На території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
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