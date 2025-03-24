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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Китай розглядає можливість участі в «коаліції охочих»

 

Китай розглядає можливість своєї участі у відправленні миротворчих сил до України та провів у Брюсселі неформальні переговори щодо приєднання до "коаліції охочих". Про це у суботу, 22 березня, повідомило

німецьке видання Die Welt із посиланням на європейські дипломатичні джерела.

"Залучення Китаю до "коаліції охочих" могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на введення миротворчих сил в Україну", - вважають дипломатичні кола в Брюсселі. У будь-якому випадку, однак, питання є "делікатним", додає Die Welt.

У Парижі обговорять формат і склад "коаліції охочих"

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступна зустріч "коаліції охочих" відбудеться 27 березня в Парижі. За словами президента України, на зустрічі обговорюватиметься формат і склад майбутнього контингенту "коаліції охочих".

Раніше Франція і Великобританіязаявили, що готові у разі встановлення режиму припинення вогню направити в Україну свій миротворчий контингент. Уряд Німеччини, своєю чергою, вважає, що час для обговорення цієї теми ще не настав. Втім, Росія ж вже неодноразово заявляла, що вважає розгортання контингенту з країн НАТО і ЄС в Україні неприйнятним.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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