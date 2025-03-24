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Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці
08:30 24.03.2025 |
Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що першим кроком для припинення вогню між Росією та Україною буде зупинення обома сторонами запусків дронів й ракет по енергетичній інфраструктурі.
"Обидві сторони повинні зупинити запуски дронів й ракет по атомним електростанціям, нафтовим трубопроводам, електростанціям. Одного дня їх треба буде відновлювати, тому давайте в рамках першого кроку припинимо це насилля. Також обмін полоненими в рамках першого етапу", - сказав Волц в інтерв'ю Fox News.
За його словами, наступним кроком буде врегулювання ситуації у Чорному морі.
"Потім ми будемо рухатися до морського питання. Обидві країни мають доступ до Чорного моря. Їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном для того, щоб в прямому сенсі прогодувати своє населення та інших. Це буде наступним кроком", - зазначив Волц.
Потім, за його словами, настане найскладніша фаза.
"А потім буде найскладніше питання, яке вони (сторони - ІФ-У) називають, лінією контролю. Це ведення війни в окопах проходить уздовж майже 1 300 км", - сказав радник Трампа.
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