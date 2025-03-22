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АНАЛІТИКА

В Парижі обговорять структуру контингенту - Зеленський

 

Наступного тижня на саміті в Парижі обговорюватиметься формат і склад майбутнього контингенту "коаліції охочих". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 21 березня.

"Наступного тижня у нас буде двостороння зустріч з президентом (Франції Еммануелем. - Ред.) Макроном. У нас є багато питань. Я сподіваюся, що у нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важливий саміт - "коаліція охочих". Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни. І недопущення другої хвилі, а можна сказати вже й третьої хвилі, окупації з боку Російської Федерації, їхніх агресивних дій. Ми говоримо про контингент", - розповів Зеленський.

Зокрема, за словами українського президента, буде обговорюватися готовність країн долучитися до "коаліції охочих", а також структура майбутнього контингенту. Зеленський висловив сподівання, що на саміті вдасться напрацювати конкретні рішення.

Макрон: Зустріч відбудеться 27 березня

Раніше Еммануель Макрон повідомив, що зустріч "коаліції охочих" відбудеться 27 березня в Парижі. "Для мене метою четверга (27 березня. - Ред.) є, перш за все, наявність повторного, чіткого і, можливо, трохи конкретизованого зобов'язання підтримати Україну в короткостроковій перспективі", - заявив Макрон після саміту ЄС у Брюсселі 21 березня.

Як нагадує агентство AFP, Франція і Великобританія готові у разі встановлення режиму припинення вогню направити в Україну свій миротворчий контингент. Уряд Німеччини, своєю чергою, вважає, що час для обговорення цієї теми ще не настав.

Росія ж вже неодноразово заявляла, що вважає розгортання контингенту з країн НАТО і ЄС в Україні неприйнятним.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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