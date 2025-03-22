ЄС виділить 10 млн євро для незалежних медіа в Україні після скорочення грантів USAID

Європейський Союз оголошує про пакет допомоги на 10 мільйонів євро для незалежних ЗМІ в Україні.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми розглядаємо пакет на 10 мільйонів євро для незалежних медіа. 10 мільйонів складаються з контрактів, 7 мільйонів з яких зараз обговорюються та мають бути завершені найближчим часом. 2 мільйони євро для "Репортерів без кордонів", зокрема субсидування невеликих ЗМІ та підтримки продакшну для журналістів під загрозою; 3 мільйони євро до Internews для Фонду розвитку медіа для субгранту, 1 мільйон євро Інституту масової інформації із субгрантом для малих і середніх ЗМІ, а також 1 млн євро на кілька інших менших проєктів, зокрема Black Sea Foundation, Docudays і Culture vs War", - пояснила посол.

Матернова додала, що окрім цих 7 мільйонів євро, у травні ЄС оголосить конкурс на 3 мільйони євро спеціально для регіональних ЗМІ та незалежних журналістів.

За її словами, з 2017 року ЄС надав понад 100 мільйонів євро незалежним ЗМІ через різні ініціативи, контракти, субгранти та партнерів.

"Часто це не так помітно, частково через те, що у нас немає механізмів, які здатні безпосередньо запускати ці контракти, тому ми часто працюємо через партнерів", - сказала вона і згадала в цьому контексті такі організації, як Internews, "Репортери без кордонів", European Endowment for Democracy, Media Development Foundation.

Матернова додала, що з лютого 2022 року ЄС виділив 37 млн ​​євро для незалежних медіа в Україні, зокрема для Суспільного, яке загалом отримало понад 16 млн євро.

Крім того, ЄС має поточні проєкти на близько 20 мільйонів євро, щодо яких тривають конкурси заявок стосовно прямої підтримки середніх і малих ЗМІ та сприяння вільним незалежним ЗМІ, з яких 8 мільйонів євро вже використано, зазначила вона.

За словами голови Представництва ЄС, також працює проєкт для незалежних медіа вартістю 1 млн євро, спрямований на тренінги у небезпечному середовищі, та низка інших ініціатив.

Вона окремо акцентувала на тому, що в перші дні повномасштабного вторгнення ЄС став першим, найбільшим і найбільш гнучким донором із власного бюджету для підтримки роботи українських ЗМІ.

"Ми перепрограмували 200 мільйонів євро, які були на місці, на надзвичайну підтримку та все, що потім сталося із ЗМІ. Ми евакуйовували журналістів, ми були тими, хто фінансував центр із редакцією в Перемишлі, куди переїжджали видання, і ми в перші дні та тижні надали десятки екстрених грантів ЗМІ, що стало рятувальним колом, коли інших навіть не було. Я знаю це, тому що я тоді була у Брюсселі, фактично робила перепрограмування», - підкреслила Матернова.