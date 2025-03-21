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Колишня нардепка Кормишкіна отримала умовний термін: вирок ВАКС
16:30 21.03.2025 |
Колишню депутатку визнали винною за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) і ч. 1 ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу, її чоловіка - за ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів) і ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).
Покарання для обох - п'ять років позбавлення волі, але від реального відбування покарання вони звільнені з випробувальним терміном два роки. Також вирок передбачає заборону обіймати державні посади протягом двох років.
Колишня депутатка має сплатити 20 мільйонів гривень до державного бюджету, а обоє - 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України.
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