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АНАЛІТИКА

Колишня нардепка Кормишкіна отримала умовний термін: вирок ВАКС

16:30 21.03.2025 |

Політика

 
Вищий антикорупційний суд 21 березня затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і колишньою народною депутаткою Іриною Кормишкіною та її чоловіком-бізнесменом Юрієм Кормишкіним. Про це повідомила пресслужба САП.

Колишню депутатку визнали винною за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) і ч. 1 ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу, її чоловіка - за ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів) і ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Покарання для обох - п'ять років позбавлення волі, але від реального відбування покарання вони звільнені з випробувальним терміном два роки. Також вирок передбачає заборону обіймати державні посади протягом двох років.

Колишня депутатка має сплатити 20 мільйонів гривень до державного бюджету, а обоє - 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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