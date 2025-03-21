Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туск: якщо буде 56 самітів щодо України, мир не настане швидше

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо великої кількості зустрічей різного формату щодо України, зазначивши, що вони поки не призвели до прогресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Туск оголосив у Брюсселі, що Польща буде представлена на саміті щодо України в Парижі наступного тижня. Він додав, що напередодні зустрічі у нього запланована розмова тет-а-тет з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Туск не повідомив, чи поїде до Парижа особисто.

"Як відомо, цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не збожеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше", - оцінив Туск.

При цьому він підкреслив, що не хоче знецінювати зусилля президента Емманюеля Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5277
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 44,9807
  0,0207
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1462  0,04 0,09 41,7510  0,05 0,11
EUR 44,6793  0,20 0,45 45,4248  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,07 0,17 41,5200  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес