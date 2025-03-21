Керівник САП: «Правки Лозового» продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів

"Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) усе ще не має повноважень самостійно ініціювати розслідування щодо народних депутатів, наголосив керівник САП Олександр Клименко.

"Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відзначає рік діяльності як самостійний орган. Після заснування у вересні 2015 року САП лише 21 березня 2024 року стала окремою від Офісу Генерального прокурора юридичною особою", - йдеться в повідомленні САП в Телеграм-каналі в п'ятницю з посиланням на Клименка.

За словами керівника Клименка, САП разом із Національним антикорупційним бюро, Вищим антикорупційним судом, Нацагентством по запобіганню корупції досягає результатів: схеми, що раніше десятиліттями шкодили державі, розкриваються, злочинці отримують справедливе покарання.

Керівник САП повідомив, що протягом року незалежної роботи антикорупційної прокуратури повідомлено про підозру 226 топпосадовцям: депутатам, суддям, керівникам державних підприємств, до суду направлено 112 обвинувальних актів щодо 245 осіб, зокрема щодо 13 депутатів і 6 суддів.

Водночас він зазначив, що для антикорупційної інфраструктури все ще залишаються виклики. "Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів; САП усе ще не має повноважень самостійно ініціювати розслідування щодо народних депутатів; у законодавстві відсутні дієві запобіжники від неправомірного затягування справ зі сторони підсудного тощо", - наголосив Клименко.

Разом з цим, керівник САП висловив надію на подолання цих перепон.

Клименко подякував команді САП за наполегливість та націленість на результат, іноземним партнерам та українському суспільству - за підтримку та довіру.

"Ми продовжуємо докладати зусиль, щоб виправдати її (довіру)", - додав він.

Як повідомлялося, НАБУ і САП підтримують зареєстрований у Верховній Раді альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України", який передбачає остаточне скасування так званих правок Лозового, і закликають депутатів підтримати законопроєкт у першому читанні та в цілому.

Законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України: передбачається скасування норми про закриття кримінального провадження після закінчення строків досудового розслідування. "Це дозволить уникнути ситуацій, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру. Особливо важливо для розслідувань тяжких та особливо тяжких злочинів", - пояснювали в САП.

Також, за інформацією САП, законодавчі зміни, передбачені цим проєктом закону, дадуть змогу керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує на прийняття законів про скасування так званих "правок Лозового" і про створення Вищого адміністративного суду (ВАС) натомість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва, що є структурними маяками, термін виконання яких сплив у грудні 2024 року.

Місія МВФ 20 лютого 2025 року розпочала роботу в Києві щодо сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Воно продовжиться найближчими днями в Києві та Варшаві. У разу успішного завершення місії рішення Рада директорів МВФ може виділити Україні 8-й транш за програмою у розмірі $917,5 млн наприкінці березня.