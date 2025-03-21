У Польщі відповіли Путіну: турбує допомога Україні – відмовтеся від зброї КНДР та Ірану

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія повинна відмовитися від військової допомоги від КНДР та Ірану, якщо її "турбує" західна допомога Україні під час можливого перемир'я.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Очільник польського МЗС висловився щодо вимоги господаря Кремля Владіміра Путіна про "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" для припинення вогню.

На його думку, якщо допомога Україні турбує Росію - вона могла б "взяти на себе ініціативу" та відмовитися від військової допомоги від Північної Кореї та Ірану.

"Якщо Росія занепокоєна іноземними військовими поставками під час запропонованого перемир'я з Україною, вона могла б взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників та північнокорейських артилерійських боєприпасів", - заявив Сікорський.

Зазначимо, таку вимогу Путіна відкинули вже кілька країн. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.

Таку ж позицію висловили й у Великій Британії.

Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні.