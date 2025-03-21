Туск: Україна виграла час для Польщі та Європи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна виграла безцінний час для Польщі та всієї Європи на тлі російської загрози.

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі після засідання Європейської ради, цитує польський мовник RMF24, пише "Європейська правда".

На запитання, чи з огляду на те, що "Біла книга" ЄС про оборону розрахована до 2030 року, ЄС переконаний, що до того часу Росія може напасти на іншу європейську країну, Туск сказав, що ніхто не робить таких розрахунків.

Проте він наголосив, що вдячний, що його данська колега Метте Фредеріксен запропонувала 2030 рік як дату, до якої обороноздатність ЄС має "радикально зрости".

Польський прем'єр заявив, що завдяки військовим зусиллям України Росія виявилася не готовою до агресивних дій проти країн НАТО і ЄС.

"Україна, незалежно від результату війни, виграла безцінний час для Польщі і всієї Європи", - підкреслив він.

Він наголосив, що про це варто пам'ятати, коли з'являються розмови про втому, зокрема від біженців чи військової допомоги Україні.

"Ми повинні пам'ятати, що Росія безпорадна в цих планах проти решти Європи, тому що Україна взяла на себе тягар прямої конфронтації з агресором", - зазначив він.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Також вона передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.