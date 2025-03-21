Трамп: Україна та США найближчим часом укладуть угоду про надра

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна та США "найближчим часом" укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів.

Про це він повідомив під час виступу на освітньому заході, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що підписав виконавчий указ щодо "суттєвого збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.

"Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні", - поділився він.

За його словами, США "дуже добре" працюють щодо України та Росії, й одна з речей, над якою ведеться робота, - це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".

"[Україна] має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це", - акцентував Трамп.

Окрім цього, він знову повторив, що вірить, що російсько-українську війну вдасться завершити.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

14 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

19 березня у Білому домі заявили, що наразі у пріоритеті мир в Україні, а не угода щодо критичних мінеральних ресурсів.