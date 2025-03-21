Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Келлог розповів про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії

 

Спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог розповів в інтервʼю ABC News.

За словами посланника Трампа, США на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки Майка Волца, а від Держдепу - керівник планування політики Майкл Антон.

"Це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша - в тій, і вони (американці. - Ред.) сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії", - переповів він.

Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином.

"Загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно, в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами/кімнатами", - цитує телеканал співрозмовника.

Він уточнив, що кінцевий формат переговорів ще не визначений, але "не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори".

У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Росію представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда, що раніше курував збір інформації про Україну.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес