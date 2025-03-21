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Келлог розповів про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії
23:58 20.03.2025 |
Спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог розповів в інтервʼю ABC News.
За словами посланника Трампа, США на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки Майка Волца, а від Держдепу - керівник планування політики Майкл Антон.
"Це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша - в тій, і вони (американці. - Ред.) сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії", - переповів він.
Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином.
"Загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно, в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами/кімнатами", - цитує телеканал співрозмовника.
Він уточнив, що кінцевий формат переговорів ще не визначений, але "не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори".
У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.
Росію представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда, що раніше курував збір інформації про Україну.
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