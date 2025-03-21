Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стармер: Путін порушить мирну угоду, якщо не буде гарантій безпеки

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Keir Starmer) вважає, що Володимир Путін порушить будь-яку мирну угоду в Україні, "якщо за нею нічого не стоїть", повідомляє Sky News у четвер.

За даними мовника, під час візиту на військову базу у Великому Лондоні, де Стармер сказав, що робота, яку проводять союзники України для забезпечення миру, є "життєво важливою".

"У минулі вихідні і два вихідних перед тим у нас були групи міжнародних політичних лідерів, які зібралися разом, щоб забезпечити політичне узгодження і колективну домовленість про те, що ми повинні працювати разом, щоб гарантувати, що будь-яка угода, яка буде укладена, буде захищена", - сказав він.

"Те, що відбувається тут, перетворює політичні наміри на реальність, а концепцію - на плани", додав прем'єр. "Це життєво важливо, що ми робимо цю роботу, тому що ми знаємо одну річ напевно: угода без жодного підґрунтя - це те, що Путін неодмінно порушить".

"Ми знаємо це, тому що це сталося раніше. Я абсолютно впевнений, що це станеться знову", - заявив Стармер.

Він сказав, що хоче перетворити "політичні наміри на реальність" і "концепції на плани" щодо того, як Великобританія та її союзники можуть допомогти Україні після будь-якої потенційної мирної угоди.

"Ніщо з цього не сприймається як даність", - додав очільник уряду. "Ми сподіваємося, що угода буде укладена. Але що я точно знаю, так це те, що якщо угода буде, то час для планування настав".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес