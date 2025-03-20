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АНАЛІТИКА

Французький завод, що ледь не закрився, тепер штампує 155-мм снаряди для України

 

Французький оборонний завод Les Forges de Tarbes, який у 2021 році опинився на межі закриття, зараз працює на повну потужність, виконуючи замовлення на виробництво корпусів для 155-мм артилерійських снарядів. Пріоритет - забезпечення України та модернізація європейських армій, повідомляє TV5MONDE.

Підприємство розташоване у місті Тарб на виробничому майданчику компанії Europlasma, де працюють 80 співробітників. Його головна мета зараз - значне збільшення випуску продукції. Завод є єдиним у Франції виробником корпусів для 155-мм снарядів, які згодом передаються компанії KNDS, де їх комплектують вибуховою речовиною, перетворюючи на готові боєприпаси.

"Ми перейшли від майже зупинки виробництва у 2022 році до виробництва 60 000 корпусів у 2024 році. Наразі наш тижневий ритм становить 2000 корпусів, і ми прагнемо до кінця року виробляти 15 000 на місяць", - каже Жером Гарнаш-Креййо, генеральний директор Europlasma.

Збільшення потужностей відбувається в умовах підвищеного попиту на боєприпаси. Через війну в Україні та необхідність поповнення арсеналів країн ЄС оборонна промисловість Європи активізувала виробництво. Франція, зокрема, зосереджена на розширенні можливостей для забезпечення як власної армії, так і союзників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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