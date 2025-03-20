Лідери країн «коаліції охочих» наступного тижня в Парижі зберуться на зустріч щодо України - Bloomberg

Наступного тижня лідери європейських країн, Великої Британії та Канади зустрінуться в Парижі (Франція), щоб обговорити свою позицію щодо України та вимоги до мирного процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, у зустрічі планують взяти участь Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не входять до ЄС, зокрема Велика Британія та Канада.

Ця так звана «коаліція охочих» зустрілася на початку цього місяця в Лондоні.

Європейські союзники Києва намагаються залучитися до процесу врегулювання війни після того, як США розпочали переговори напряму з Росією та Україною.