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Лідери країн «коаліції охочих» наступного тижня в Парижі зберуться на зустріч щодо України - Bloomberg
22:58 20.03.2025 |
Наступного тижня лідери європейських країн, Великої Британії та Канади зустрінуться в Парижі (Франція), щоб обговорити свою позицію щодо України та вимоги до мирного процесу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проінформованих співрозмовників.
За словами джерел, у зустрічі планують взяти участь Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не входять до ЄС, зокрема Велика Британія та Канада.
Ця так звана «коаліція охочих» зустрілася на початку цього місяця в Лондоні.
Європейські союзники Києва намагаються залучитися до процесу врегулювання війни після того, як США розпочали переговори напряму з Росією та Україною.
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