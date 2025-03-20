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Артур Еш
ЗМІ: Туреччина домоглась від США продовження винятку із санкцій, щоб далі платити за газ РФ
17:38 20.03.2025 |
США погодилися продовжити виняток із своїх санкцій до травня, що дозволить Туреччині продовжувати купувати російський природний газ.
Про це агентству Bloomberg розповів неназваний турецький посадовець, повідомляє "Європейська правда".
Термін дії попереднього винятку мав закінчитися 20 березня.
Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек і міністр фінансів США Скотт Бессент провели телефонну розмову на початку цього тижня і "обговорили санкції, а також інші економічні питання і питання національної безпеки, що становлять взаємний інтерес", зазначили у Мінфіні США.
У листопаді минулого року США наклали санкції на "Газпромбанк", який слугував каналом платежів за російські енергоносії. Згодом США надали винятки основним імпортерам російських енергоносіїв - Туреччині та Угорщині.
ЗМІ раніше повідомляли, що Туреччина прагне, аби США продовжили термін дії винятку з накладених санкцій проти РФ, що дозволило б країні продовжувати проводити платежі за російський природний газ.
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