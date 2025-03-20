Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Туреччина домоглась від США продовження винятку із санкцій, щоб далі платити за газ РФ

 

США погодилися продовжити виняток із своїх санкцій до травня, що дозволить Туреччині продовжувати купувати російський природний газ.

Про це агентству Bloomberg розповів неназваний турецький посадовець, повідомляє "Європейська правда".

Термін дії попереднього винятку мав закінчитися 20 березня.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек і міністр фінансів США Скотт Бессент провели телефонну розмову на початку цього тижня і "обговорили санкції, а також інші економічні питання і питання національної безпеки, що становлять взаємний інтерес", зазначили у Мінфіні США.

У листопаді минулого року США наклали санкції на "Газпромбанк", який слугував каналом платежів за російські енергоносії. Згодом США надали винятки основним імпортерам російських енергоносіїв - Туреччині та Угорщині.

ЗМІ раніше повідомляли, що Туреччина прагне, аби США продовжили термін дії винятку з накладених санкцій проти РФ, що дозволило б країні продовжувати проводити платежі за російський природний газ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес