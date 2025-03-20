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Зеленський анонсував зустріч технічних команд України та США 24 березня в Саудівській Аравії
17:28 20.03.2025 |
Технічні команди України та США зустрінуться в понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії, повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.
"З того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн... Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури", - сказав Зеленський.
Він додав, що не хоче, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться.
"Або, скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою", - наголосив президент.
"А потім Америка з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, про ту, яку я сказав", - додав він.
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