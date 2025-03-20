Зеленський заявляє, що не обговорював з Трампом тему юрисдикції Криму

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не обговорювали тему юрисдикції Криму, заявив голова Української держави, відповідаючи на питання про те, чи обговорював він це з американським президентом, оскільки стверджують ніби Трамп роздумує про те, щоб визнати Крим як російську територію в рамках способу завершити війну.

"Що стосується вашого запитання про Крим, український півострів Крим, Трамп зі мною не піднімав цього питання. Колись говорили з ним про Крим ще в березні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає: що в ньому, чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Президент додав, що без українців Крим помирає, оскільки вся логістика півострову пов'язана з материковою Україною, окрім того, там немає туризму вже 11 років.

"Можна, що хочеш зробити: 5-зіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх природа. І з цим нічого ніхто не робить. Там (у Криму - ІФ-У) зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Просто вмирає вся ця природа", - сказав Зеленський.