Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський заявляє, що не обговорював з Трампом тему юрисдикції Криму

17:19 20.03.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не обговорювали тему юрисдикції Криму, заявив голова Української держави, відповідаючи на питання про те, чи обговорював він це з американським президентом, оскільки стверджують ніби Трамп роздумує про те, щоб визнати Крим як російську територію в рамках способу завершити війну.

"Що стосується вашого запитання про Крим, український півострів Крим, Трамп зі мною не піднімав цього питання. Колись говорили з ним про Крим ще в березні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає: що в ньому, чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Президент додав, що без українців Крим помирає, оскільки вся логістика півострову пов'язана з материковою Україною, окрім того, там немає туризму вже 11 років.

"Можна, що хочеш зробити: 5-зіркові готелі, багато різних будівель, але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це їх природа. І з цим нічого ніхто не робить. Там (у Криму - ІФ-У) зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Просто вмирає вся ця природа", - сказав Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1813  0,06 0,14 41,7967  0,05 0,12
EUR 44,8833  0,09 0,19 45,6454  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес