ЄС підтвердив непохитну підтримку суверенної України та підходу «мир через силу»

Лідери Європейського союзу підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наголошують, що будуть дотримуватися підходу "мир через силу".

Про це 26 лідерів Європейського союзу одноголосно, крім Угорщини, заявили у тексті, доданому до висновків засідання Європейської ради, яке проходить в четвер в Брюсселі.

"Нагадуючи про свої попередні висновки, Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз дотримується свого підходу "мир через силу", який вимагає, щоб Україна була в найсильнішій позиції, маючи власний міцний військовий і оборонний потенціал як важливий компонент. Відповідно до цього підходу, Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати подальшу всебічну підтримку Україні та її народу, оскільки вона здійснює своє невід'ємне право на самооборону від агресивної війни Росії", - заявили лідери ЄС.

Європейська Рада також знову заявила про свою підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права та привітала всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру. В Раді нагадали, що принципи, якими повинні керуватися мирні переговори, викладені у тексті, ухваленому 6 березня під час спеціального засідання Європейської Ради.