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АНАЛІТИКА

Рішення щодо продовження мандату Незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, вірогідно, буде прийнято на початку квітня

 

Питання щодо продовження мандату Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні повністю залежить від рішення Ради ООН з прав людини, заявив голова Комісії Ерік Мьосе (Erik Møse).

"Ми просто виконуємо своє завдання під час кожного мандату, а далі вже вирішують держави. Відповідь, чи буде продовження чи ні, ми отримаємо, можливо, на початку квітня, під кінець поточної сесії Ради з прав людини", - сказав він під час пресконференції в середу в Женеві.

За словами голови, сьогодні багато делегацій підтримали діяльність комісії, спираючись на її неупередженість, незалежність.

"Тепер залишається побачити, що вирішать усі члени Ради з прав людини", - додав Мьосе.

Відповідаючи на запитання щодо так званої "кризи ліквідності", голова Комісії зауважив, що ця проблема "актуальна для всіх правозахисних органів, і багато хто постраждав від цього".

"Якщо говорити про нашу ситуацію, то наш штат через брак фінансування, як і інші комісії, значно скорочений", - пояснив він.

За словами Мьосе, зараз комісія намагається зосередитися на отриманні доказів та дозволити своїм розслідувачам їздити в Україну, але самі комісари не подорожують більше, тому що кошти на поїздки також скоротилися.

"В Україну більше не їздимо. Ми не витрачаємо гроші на поїздки комісарів, що є дуже корисними поїздками для трьох комісарів, щоб брати участь у розслідуваннях і зустрічатися з колегами чи джерелами інформації в Україні. Але ми свідомо вирішуємо надати пріоритет отриманню суті та доказів, а потім вдаємося до відеоконференцій з українською владою, коли в цьому є потреба"., - розповів він.

58-а сесія Ради з прав людини триває з 24 лютого до 4 квітня 2025 р.

Раніше в середу члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України представили свою нову доповідь, де зазначається, що за час повномасштабного вторгнення в Україну російська влада вчинила злочини проти людяності у вигляді насильницьких зникнень, які є широко поширеними та систематичними.

МЗС України вітає останню доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, що вкотре задокументувала додаткові грубі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права та докази злочинів, які систематично скоює Росія в ході її збройної агресії проти України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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