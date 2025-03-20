Зеленський заявив, що на кількість миротворців в Україні впливає позиція США

Діалог щодо європейських миротворців в Україні триває. Якщо до процесу долучаться США - країн, які бажають, може побільшати.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Зокрема, главу держави спитали, хто окрім Британії та Франції може доєднатися до ініціативи, про яку кількість військ йде мова, в чому полягатиме їх функція і які закони для реалізації цього необхідно ухвалити України.

Відповідаючи на запитання Зеленський зазначив, що наразі щодо законодавчих ініціатив нічого сказати не може, оскільки до цього поки що "не дійшли руки".

Коментуючи чисельність військ, президент сказав, що поки що кількість може бути озвучена різна, тому що є різне бачення і це питання залежить від багатьох факторів.

"Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові (розташовувати - ред.) в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", - поінформував український лідер.

У зв'язки з цим, як зазначив Зеленський, наразі необхідно відпрацювати загальне бачення. Зокрема, на мапі мають з'явитися конкретні країни з конкретною кількістю військ в місцях, де вони готові розташуватися.

Потім України в діалозі буде робити все, щоб знайти з цими країнами місця не тільки там, де вони готові розміститися, але й там, де це потрібно. За словами Зеленського, це в будь-якому випадку буде плюс, а не навпаки.

Також президент анонсував наступного тижня свій візит до Франції, де буде проведено зустрічі з колом різних країн щодо питання миротворчого контингенту. Ба більше, кількість країн і військових безпосередньо залежить від того, на що будуть готові США у цьому процесі.

"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", - резюмував Зеленський.