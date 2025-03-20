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АНАЛІТИКА

Білий дім про угоду щодо надр: зараз у пріоритеті – мир в Україні

 

У Білому домі заявили, що наразі у пріоритеті мир в Україні, а не угода щодо критичних мінеральних ресурсів.

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу 19 березня, повідомляє "Європейська правда".

Лівітт заявила, що угода про видобуток корисних копалин була першим набором рамок, "які ви всі побачили на тій самій публічній зустрічі з президентом Зеленським і президентом Трампом в Овальному кабінеті".

"Зараз ми зосереджені на довгостроковій мирній угоді", - сказала вона.

Речниця Білого дому зазначила, що США "вийшли за рамки лише економічної угоди про мінеральні ресурси" і розглядають "можливість тривалого припинення вогню".

"Зараз у нас часткове припинення вогню. Але знову ж таки, президент відправляє свою висококваліфіковану, розумну і досвідчену команду до Саудівської Аравії наприкінці цього тижня, щоб продовжити боротьбу за мир у цьому конфлікті. І я хотіла би ще раз повторити, що ми ще ніколи не були так близько до миру, як сьогодні", - підсумувала вона.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.
Ключові теги: США
 

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