Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
«Венеційка» вважає, що альтернативна служба має забезпечуватись навіть в умовах війни
14:28 19.03.2025 |
Венеційська комісія Ради Європи стверджує, що держава має забезпечувати альтернативну (невійськову) службу без необхідності носіння і використання зброї навіть в умовах війни.
Про це йдеться у консультативному висновку Венеційської комісії, з яким ознайомилась "Європейська правда".
"Венеційка" стверджує, що листом від 4 грудня 2024 року виконувач обов'язків Голови Конституційного суду України звернувся до комісії з проханням надати висновок amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.
У комісії зазначили, що, відповідно до Європейської конвенції з прав людини, але не Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відступи від права на відмову від військової служби з міркувань совісті можливі, але лише в тій мірі, в якій цього вимагає гострота ситуації.
"Відповідно до ЄКПЛ, а також МПГПП, держави мають позитивне зобов'язання створити систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової системи, не мати карального характеру і не виходити за рамки розумних часових обмежень", - йдеться у висновку.
Венеційська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо у випадку загальної мобілізації.
"Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни", - наголосили у "Венеційці".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
|Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Венеційка» вважає, що альтернативна служба має забезпечуватись навіть в умовах війни
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
|Берлін планує спрямувати понад €8 мільярдів на військову допомогу Україні в 2026-2029 рокахс
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|ЄС допоможе забезпечити справедливий і тривалий мир для України – проєкт комюніке саміту
|Україна кодифікувала новий дрон — наземний комплекс «Лють»
Бізнес
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google