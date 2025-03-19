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АНАЛІТИКА

«Венеційка» вважає, що альтернативна служба має забезпечуватись навіть в умовах війни

 

Венеційська комісія Ради Європи стверджує, що держава має забезпечувати альтернативну (невійськову) службу без необхідності носіння і використання зброї навіть в умовах війни.

Про це йдеться у консультативному висновку Венеційської комісії, з яким ознайомилась "Європейська правда".

"Венеційка" стверджує, що листом від 4 грудня 2024 року виконувач обов'язків Голови Конституційного суду України звернувся до комісії з проханням надати висновок amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

У комісії зазначили, що, відповідно до Європейської конвенції з прав людини, але не Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, відступи від права на відмову від військової служби з міркувань совісті можливі, але лише в тій мірі, в якій цього вимагає гострота ситуації.

"Відповідно до ЄКПЛ, а також МПГПП, держави мають позитивне зобов'язання створити систему альтернативної служби, яка повинна бути відокремлена від військової системи, не мати карального характеру і не виходити за рамки розумних часових обмежень", - йдеться у висновку.

Венеційська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо у випадку загальної мобілізації.

"Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни", - наголосили у "Венеційці".
 

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