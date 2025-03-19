Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 14:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Берлін планує спрямувати понад €8 мільярдів на військову допомогу Україні в 2026-2029 рокахс
13:40 19.03.2025 |
Німецький уряд підтримає виділення 3 млрд євро військової допомоги Україні цього року та має намір спрямувати на військову підтримку Києва понад 8 млрд євро у період з 2026 до 2029 року.
Як передає Укрінформ, про це міністр фінансів ФРН Йорг Кукіс поінформував бюджетний комітет Бундестагу, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Йдеться про 3 млрд євро, пакет, який давно обговорюється в Німеччині, його виділення стало можливим після голосування Бундестагу щодо внесення змін до Конституції, які звільняють від боргових обмежень на оборонні витрати.
Окрім того, Кукіс має намір схвалити надзвичайні асигнування в розмірі 8,252 млрд євро для військової допомоги Україні на 2026-2029 роки.
Бюджетний комітет має розглянути та схвалити виділення 3-мільярдного пакета вже сьогодні.
Як повідомляв Укрінформ, це рішення також має бути схвалено Бундесратом, представництвом федеральних земель на своєму засідання 21 березня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|У Туреччині затримали опозиційного мера Стамбула, який є головним суперником Ердогана
|Трамп заявив, що Путін не вимагав припинити допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Насильницькі зникнення в Україні, вчинені російською владою, є злочинами проти людяності - Незалежна комісія ООН
|Берлін планує спрямувати понад €8 мільярдів на військову допомогу Україні в 2026-2029 рокахс
|Фінляндія очолить коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні
|Зеленський сьогодні проведе розмову з Трампом
|ЄС допоможе забезпечити справедливий і тривалий мир для України – проєкт комюніке саміту
|Україна кодифікувала новий дрон — наземний комплекс «Лють»
Бізнес
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
|Qualcomm представила нові чипи Snapdragon G для портативних ігрових консолей
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ