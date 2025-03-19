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АНАЛІТИКА

Берлін планує спрямувати понад €8 мільярдів на військову допомогу Україні в 2026-2029 рокахс

 

Німецький уряд підтримає виділення 3 млрд євро військової допомоги Україні цього року та має намір спрямувати на військову підтримку Києва понад 8 млрд євро у період з 2026 до 2029 року.

Як передає Укрінформ, про це міністр фінансів ФРН Йорг Кукіс поінформував бюджетний комітет Бундестагу, повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Йдеться про 3 млрд євро, пакет, який давно обговорюється в Німеччині, його виділення стало можливим після голосування Бундестагу щодо внесення змін до Конституції, які звільняють від боргових обмежень на оборонні витрати.

Окрім того, Кукіс має намір схвалити надзвичайні асигнування в розмірі 8,252 млрд євро для військової допомоги Україні на 2026-2029 роки.

Бюджетний комітет має розглянути та схвалити виділення 3-мільярдного пакета вже сьогодні.

Як повідомляв Укрінформ, це рішення також має бути схвалено Бундесратом, представництвом федеральних земель на своєму засідання 21 березня.
 

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