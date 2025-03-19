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АНАЛІТИКА

ЄС допоможе забезпечити справедливий і тривалий мир для України – проєкт комюніке саміту

 

Європейський союз буде продовжувати фінансову й військову допомогу Києву, незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів і наполягає, що Росія має продемонструвати «справжню політичну волю для завершення війни». Про це йдеться у чернетці висновків саміту 27 лідерів Євросоюзу, який відбудеться у Брюсселі 20 березня, - текст документа опинився в розпорядженні редакції Радіо Свобода.

Згідно з проєктом висновків, Європейський союз і його держави-члени сприятимуть мирному процесу й допоможуть забезпечити справедливий і тривалий мир для України, що є в інтересах як України, так і Європи в цілому.

Документ підкреслює відданість стратегії «мир через силу», яка передбачає посилення обороноздатності України за рахунок власних потужних військових ресурсів і регулярного фінансування оборонної сфери.

Надавати термінову військову допомогу в проєкті комюніке пропонується в межах ініціативи G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), що передбачає надання Україні допомоги на 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас про ініціативу пакету допомоги на 40 мільярів євро від головної дипломатки ЄС Каї Каллас у комюніке просто «нагадується», тобто наразі вона не фіналізована і її узгодження не очікується на цьому саміті. Як зазначив у розмові з Радіо Свобода один із дипломатів ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, ініціатива «точно не похована», але «існують труднощі» і над нею «потрібна додаткова робота». Які саме моменти різні країни не можуть узгодити, Радіо Свобода пояснює тут.

Згадуються у висновках саміту і гарантії безпеки для України, які мають стати супроводом мабутньої мирної угоди. «Європейська рада вітає зусилля, що розпочалися в цьому напрямку разом із однодумцями та партнерами по НАТО», - йдеться у проєкті документа. Тут мається на увазі потенційна миротворча місія для України, яку вперше офіційно обговорили на рівні ЄС на екстерному саміті 6 березня.

Предметного обговорення миротворчої місії на цьому саміті не буде, повідомив Радіо Свобода високопоставлений чиновник ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

«Існує ще багато обставин, які потрібно уточнити для такого типу місії. По-перше, будь-яка місія, будь-яка майбутня місія повинна бути адаптована до того, якою є мирна угода, або якою може бути майбутня мирна угода, і що вона передбачає, і лише в цьому контексті її можна визначити», - пояснив посадовець, і додав, що технічні деталі уже опрацьовуються на рівні начальників оборонних штабів коаліції країн, охочих долучитися до місії. «Минулого вівторка відбулася перша зустріч начальників штабів, а наступна запланована на цей четвер у Лондоні», - додав посадовець.

У проєкті висновків саміту підкреслюється також необхідність чинити подальший тиск на Росію через запровадження додаткових санкцій, посилення контролю за виконанням наявних заходів і нерозморожування активів Росії до припинення агресії та компенсації завданої шкоди.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС
 

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