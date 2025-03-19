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АНАЛІТИКА

Україна кодифікувала новий дрон — наземний комплекс «Лють»

12:02 19.03.2025 |

Політика

Україна кодифікувала новий дрон — наземний комплекс «Лють»

 

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в українських Силах оборони наземний роботизований комплекс «Лють». Цей дрон уже пройшов випробування у реальних бойових умовах і використовувався в Курській області.

НРК «Лють» виконує широкий спектр завдань, зокрема спостереження та вогневу підтримку українських підрозділів. Він оснащений кулеметом калібру 7,62 мм та додатковим обладнанням, що дозволяє виявляти й уражати цілі у будь-який час доби. Комплекс достатньо компактний, може транспортуватися у кузові військового пікапа та має безшумний електродвигун.

Його акумулятори забезпечують тривалу автономну роботу, а висока прохідність дозволяє ефективно діяти на складному рельєфі. Роботизований комплекс витримує широкий діапазон температур і працює у важких умовах. Основна мета застосування таких систем - посилення підрозділів СУкраїна кодифікувала новий дрон — наземний комплекс «Лють»

 

ил оборони та заміна солдатів на найбільш небезпечних ділянках. Оператор керує дроном дистанційно із захищеної позиції.

У вересні 2024 року НРК «Лють» брав участь у бойовій операції біля селища Волфине на Курщині. Воїни підрозділу UA_REG Сил спеціальних операцій використали його разом із FPV-дронами та мінометами, унаслідок чого російські військові зазнали втрат і відступили. Дрон витримав кілька влучань із ручного протитанкового гранатомета, але успішно виконав завдання та повернувся.

Зазначимо, що «Лють» має передню підвіску та поворотні колеса без повітря, що підвищує прохідність. Його корпус захищений бронюванням 4 класу. Керування здійснюється з пульта, один оператор може одночасно контролювати рух і бойовий модуль.

Дальність зв'язку становить 2 км у зоні прямої видимості, а дальність виявлення цілей - до 1200 м. Озброєний 7,62-мм кулеметом ПКТ, робот працює автономно до 72 годин, має запас ходу до 20 км і може рухатися безперервно до 3 годин. Загальна маса комплексу - 330 кг.
За матеріалами: gagadget.com
 

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