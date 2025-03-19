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АНАЛІТИКА

Угода про мир в Україні не має слугувати інтересам лише однієї сторони - глава МЗС Китаю

 

Китай виступає за участь усіх зацікавлених сторін у переговорах про мир в Україні та вважає, що майбутня мирна угода не повинна нав'язуватися ззовні і не має слугувати інтересам лише однієї країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в ході розмови топдипломати Китаю і Франції провели поглиблений обмін думками щодо українського питання.

Еммануель Бонн представив позицію Франції та висловив сподівання, що Китай відіграє важливу роль у досягненні справедливої, міцної та сталої мирної угоди, яка дозволить припинити російську агресію проти України. За його словами, Париж готовий зміцнювати співпрацю з Пекіном у цьому напрямі.

Ван Ї, своєю чергою, сказав, що Китай із самого початку виступає за вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів і вітає всі зусилля, спрямовані на припинення вогню як необхідний крок до досягнення миру.

«Майбутня мирна угода має поважати волю зацікавлених сторін, не повинна нав'язуватися третьою стороною та не має слугувати інтересам лише однієї країни», - заявив міністр.

«Китай підтримує укладення справедливої, тривалої, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх зацікавлених сторін, і вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у процесі мирних переговорів», - додав він.

Китайський топдипломат також зауважив, що його країна продовжуватиме працювати заради миру з усіма сторонами, включно з Європою.

Як повідомлялось, у вівторок очільники США Дональд Трамп і РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої говорили про необхідність завершення війни в Україні.

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що росіяни погодилися на обмежене припинення вогню по об'єктах енергетики та інфраструктури в Україні.

Президент Володимир Зеленський після перемовин президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним, заявив, що Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, але якщо Росія порушить домовленості, то Україна відповідатиме.
 

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