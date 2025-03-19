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АНАЛІТИКА

США пообіцяли залучення європейських партнерів до участі у мирних переговорах щодо України - ЗМІ

 

США пообіцяли, що європейські партнери візьмуть участь у мирних переговорах щодо України, оскільки Росія хоче зняття санкцій, запроваджених ЄС, повідомляє Bloomberg.

"Сполучені Штати нещодавно передали європейцям повідомлення про те, що пріоритетом є припинення бойових дій у конфлікті та обговорення таких питань, як можливі домовленості щодо безпеки для України після цього (...) Інформаційно-роз'яснювальна робота може дати деяку міру заспокоєння країнам-союзникам, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів, що може послабити безпеку України чи Європи", - йдеться у повідомленні Bloomberg з посиланням на джерела.

Разом з тим агентство зазначає, що наразі президент Дональд Трамп переважно виключив Європу зі своїх розмов з Україною та Росією.

За словами джерел видання, американські чиновники заявили своїм європейським колегам, що ЄС повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді щодо України, оскільки Росія хоче зняття санкцій як частину угоди. Офіційні особи США неодноразово заявляли союзникам, що санкції залишатимуться чинними доти, доки не буде досягнуто домовленостей, і що вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не буде співпрацювати, в тому числі в енергетичній сфері.

Речники Ради національної безпеки США та Державного департаменту не відповіли на запити Bloomberg. Але держсекретар Марко Рубіо згадав про це питання у своєму виступі перед журналістами на саміті G7 у Канаді минулого тижня. "Європейський Союз наклав значні санкції на РФ і на окремих осіб всередині Росії. Тож з ними треба буде консультуватися, їх треба буде залучати до цього процесу і так далі. Тому давайте не будемо визначати наперед і не будемо випереджати події", - заявляв Рубіо.

Як повідомлялося, спецпредставник США Кіт Келлог на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це стало одним із чинників, що стимулює більш самостійну політику європейських країн з питань безпеки. Так, Франція та Велика Британія взяли ініціативу щодо розробки мирної угоди, яка забезпечить мир в Україні після припинення бойових дій. Також була створена "коаліція охочих" для формування можливої миротворчої місії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, ЄС, Росія
 

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