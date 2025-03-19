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Велика Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення постачань озброєнь для України до припинення вогню
10:09 19.03.2025 |
Велика Британія і Євросоюз ведуть переговори щодо прискорення збройових поставок Україні до можливих домовленостей стосовно припинення вогню, повідомляє Bloomberg, посилаючись на британського міністра закордонних справ Девіда Леммі.
"Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в максимально сильну позицію у військовому та економічному плані", - повідомив Леммі агентству.
Міністр пояснив, що питання збільшення Києву військової допомоги він обговорював із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас на зустрічі в Лондоні у вівторок.
За його словами, цю ідею також висували на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді минулого тижня.
Bloomberg зазначає, що цю заяву глава британського МЗС зробив до закінчення телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.
У вівторок високопоставлений європейський чиновник повідомив журналістам у Брюсселі, що ініціатива Каллас про додаткову військову допомогу Україні у 2025 році повністю розрахована на добровільну участь у ній.
Раніше Каллас, під час виступу на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ, заявила, що її ініціатива щодо додаткового озброєння України здобула широку підтримку глав МЗС країн Євросоюзу, але дискусії тривають.
"Є великий політичний консенсус щодо оборонної ініціативи в 40 млрд євро. Наразі дискусії точаться про деталі", - сказала глава дипломатії Євросоюзу.
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