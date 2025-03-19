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АНАЛІТИКА

Неїжпапа обговорив із генсеком Міжнародної морської організації безпеку морських перевезень

09:52 19.03.2025 |

Політика

 

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа обговорив із генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом безпеку морських перевезень.

Як передає Укрінформ, про це Неїжпапа повідомив у Фейсбуці.

«Обговорили функціонування морського коридору, який забезпечує експорт української продукції попри постійні загрози з боку країни-агресора. Це дає змогу Україні відігравати важливу роль у світовій продовольчій безпеці та зміцнювати власну економіку», - зазначив командувач.

Неїжпапа поінформував, що «з початку відновлення руху суден по альтернативному «зерновому коридору» Військово-морські сили забезпечили прохід понад 12 тисяч суден через порти «Великої Одеси» та річки Дунай. За цей час відвантажено більш як 103 мільйони тонн продовольства та інших вантажів».

За словами командувача ВМС, «водночас ворог продовжує створювати загрози цивільному судноплавству та завдавати ударів по портах і суднах».

«З початку повномасштабної агресії Росії було пошкоджено 33 судна, з яких три знищено. Внаслідок цих атак загинули 13 людей, а ще 38 отримали поранення», - зауважив Неїжпапа.

Також командувач ВМС «наголосив на проблемі морських мін, особливо дрейфуючих, які становлять непередбачувану загрозу для судноплавства. Важливою частиною є розмінування акваторій, що дозволяє запобігти катастрофічним наслідкам для цивільних суден».

Неїжпапа «подякував ММО за принципову позицію щодо засудження незаконних дій Росії та закликав до подальших активних зусиль у боротьбі з тіньовим флотом агресора, який є основним інструментом обходу санкцій та підтримки військової машини ворога».

«Домінгес наголосив, що Міжнародна морська організація й надалі відстоюватиме свободу мореплавства та безпеку морських перевезень у Чорному морі. Продовжуємо роботу», - підкреслив командувач ВМС.
 

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