«Стратегія сталевого дикобраза»: фон дер Ляєн назвала підтримку України пріоритетом оборони ЄС

Одним із пріоритетів під час формування ефективної європейської оборони є нарощування підтримки України у її боротьбі проти російської агресії, оскільки сильна Україна буде здатною стримати таку агресію у майбутньому та допомогти Європі у зміцненні власної безпеки.

Таку думку висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Копенгагені під час виступу перед слухачами Королівської військової академії Данії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Третій пріоритет європейської оборони є, ймовірно, найбільш стратегічним. І це - збільшення підтримки для України. Це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикобраза. Нам потрібно зробити Україну настільки сильною, щоб вона була неперетравлюваною для потенційних загарбників. Тож нам потрібно інвестувати в силу України у стримуванні через заперечення (агресії)», - зазначила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європа вже багато зробила для досягнення цієї мети. ЄС та його країни-члени вже надали Україні військової допомоги майже на 50 мільярдів євро, провели тренування для 73 000 українських військовослужбовців. ЄС продовжує підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС та проводить цю роботу більш інтенсивно, ніж будь-коли раніше.

«Але ми можемо зробити набагато більше. Щоб допомогти втілити це в життя, ми створимо спільну з Україною Оперативну групу для координації військової підтримки України з боку ЄС та держав-членів. Але Україна може підтримати нас також. Є багато чому повчитися у перетвореннях української оборонної промисловості. Інновації, швидкість та обсяг її промислової бази є видатними. Це величезний актив для України, і це є планом до дій у Європі. Тож ми маємо прискорити інтеграцію України у європейський ринок оборонного обладнання», - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що європейська оборонна промисловість може багато чому повчитися в української оборонної промисловості, яка щоденно отримує досвід на полі бою. Це дозволяє вчасно запроваджувати інновації, виробляти швидше, дешевше та більш розумно.

Коментуючи сучасні виклики у сфері безпеки, які постають перед Європою, вона зауважила, що до 2030 року Європа повинна бути здатною захищати себе самотужки.

«Відповідь є очевидною. Вибору немає... До 2030 року Європа повинна отримати міцну європейську оборонну позицію. «Готовність 2030» означає переозброєння та розвиток можливостей для надійного стримування. «Готовність 2030» означає наявність оборонної промислової бази, яка є стратегічною перевагою. Але щоб бути готовими до 2030 року, нам потрібно рухатися вже зараз», - зазначила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що Єврокомісія представить програму «Готовність 2030» вже завтра, разом із «Білою книгою» майбутнього європейської оборони.

Серед інших пріоритетів спільної оборонної політики вона назвала необхідність «сплеску» в обсягах оборонних витрат, запровадження системи спільного оборонного замовлення, підвищення готовності та взаємосумісності збройних сил країн-членів, пріоритетні інвестиції в розвиток оборонної промисловості, інфраструктури та військової мобільності.