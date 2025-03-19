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Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла
22:52 18.03.2025 |
Майже половина американців вважають недостатньою допомогу США Україні, і майже дві третини хотіли б збільшення військової підтримки в разі порушення Росією очікуваного перемир'я.
Як передає Укрінформ, результати соціологічного опитування Gallup, оприлюднені у вівторок, свідчать про рекордне зростання цього показника за весь час повномасштабної війни РФ проти України.
46% американців вважають, що США роблять недостатньо для надання допомоги Україні, що на 16% більше, ніж у грудні. Водночас частка тих, хто гадає, що США роблять для України занадто багато (30%) або достатньо (23%), істотно скоротилася.
Серед демократів цей показник сягає 79%, серед незалежних - 46%, серед республіканців - 12%.
Соціологічна компанія пояснює ці тенденції політикою щодо російсько-української війни, яку проводить нинішній президент США Дональд Трамп. Опитування проводилося з 3 по 11 березня - після невдалих переговорів президентів Сполучених Штатів і України у Білому домі та оголошення Вашингтоном паузи щодо військової допомоги Києву.
Досі найвищий відсоток американців, котрі оцінювали допомогу США Україні як недостатню (у серпні 2022 року) становив 38%.
Частка американців, котрі вважають, що США повинні продовжувати підтримувати Україну для повернення її території, навіть якщо це потребуватиме багато часу, сягає 53% (82% демократів, 54% незалежних, 22% республіканців).
Щодо потенційної угоди про припинення війни, 79% американців стурбовані очікуванням, що Росія її порушить. Крім того, близько 70% занепокоєні тим, що ця угода занадто вигідна Москві.
На запитання - що б ви хотіли, аби зробили США, якби Росія порушила умови угоди, - 64% вказали посилення військової допомоги Україні. Авіаудари Штатів по російських військових об'єктах в Україні підтримали б 42%, відправку наземних військ - 30%.
Зазначається, що зростання прихильників підтримки України у США може змусити адміністрацію Трампа переглянути свою політику щодо війни, особливо якщо Росія порушить потенційну угоди про припинення вогню.
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