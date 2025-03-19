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АНАЛІТИКА

Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла

Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла

 

Майже половина американців вважають недостатньою допомогу США Україні, і майже дві третини хотіли б збільшення військової підтримки в разі порушення Росією очікуваного перемир'я.

Як передає Укрінформ, результати соціологічного опитування Gallup, оприлюднені у вівторок, свідчать про рекордне зростання цього показника за весь час повномасштабної війни РФ проти України.

46% американців вважають, що США роблять недостатньо для надання допомоги Україні, що на 16% більше, ніж у грудні. Водночас частка тих, хто гадає, що США роблять для України занадто багато (30%) або достатньо (23%), істотно скоротилася.

Серед демократів цей показник сягає 79%, серед незалежних - 46%, серед республіканців - 12%.

Соціологічна компанія пояснює ці тенденції політикою щодо російсько-української війни, яку проводить нинішній президент США Дональд Трамп. Опитування проводилося з 3 по 11 березня - після невдалих переговорів президентів Сполучених Штатів і України у Білому домі та оголошення Вашингтоном паузи щодо військової допомоги Києву.

Досі найвищий відсоток американців, котрі оцінювали допомогу США Україні як недостатню (у серпні 2022 року) становив 38%.

Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла

 

Частка американців, котрі вважають, що США повинні продовжувати підтримувати Україну для повернення її території, навіть якщо це потребуватиме багато часу, сягає 53% (82% демократів, 54% незалежних, 22% республіканців).

Щодо потенційної угоди про припинення війни, 79% американців стурбовані очікуванням, що Росія її порушить. Крім того, близько 70% занепокоєні тим, що ця угода занадто вигідна Москві.

Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла

 

На запитання - що б ви хотіли, аби зробили США, якби Росія порушила умови угоди, - 64% вказали посилення військової допомоги Україні. Авіаудари Штатів по російських військових об'єктах в Україні підтримали б 42%, відправку наземних військ - 30%.

Кількість американців, які вважають допомогу США Україні недостатньою, рекордно зросла

 

Зазначається, що зростання прихильників підтримки України у США може змусити адміністрацію Трампа переглянути свою політику щодо війни, особливо якщо Росія порушить потенційну угоди про припинення вогню.
Ключові теги: США
 

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