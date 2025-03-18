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АНАЛІТИКА

Рютте «повністю вірить» у змогу Трампа досягти мирної угоди щодо України

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність американського президента Дональда Трампа досягти довготривалої мирної угоди щодо України.

Про це він заявив у коментарі CNN напередодні запланованої на вівторок, 18 березня, розмови Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що "повністю вірить" у здатність Трампа досягти довготривалої мирної угоди, а також наголосив, що вважає "чудовим" те, що представники України та США погодили пропозицію про припинення вогню на зустрічі в Саудівській Аравії минулого тижня.

Генсек НАТО наголосив також, що не вважає, що Трамп занадто довіряє Путіну.

"Він дуже добре знає президента Путіна з його першого терміну. Тому він знає, як він повинен переконатися, що він зможе укласти угоду. Я повністю в це вірю", - сказав він.

Нагадаємо, 18 березня Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним про припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".
Ключові теги: США
 

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