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АНАЛІТИКА

Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним

 

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну в Україні напередодні телефонної розмови Трампа з путіним, повідомило Sky News.

"Сер Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і вчора ввечері знову розмовляв з президентом США телефоном. Як повідомляє Даунінг-стріт, співрозмовники обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.

Зазначається, що Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі "коаліції рішучих", за результатами яких понад 30 країн зголосилися долучитись до підтримки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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