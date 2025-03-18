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Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним
16:06 18.03.2025 |
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорив з президентом США Дональдом Трампом війну в Україні напередодні телефонної розмови Трампа з путіним, повідомило Sky News.
"Сер Кір Стармер зберіг свої добрі стосунки з Дональдом Трампом і вчора ввечері знову розмовляв з президентом США телефоном. Як повідомляє Даунінг-стріт, співрозмовники обговорювали війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок.
Зазначається, що Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир". Він поінформував Трампа про зустрічі "коаліції рішучих", за результатами яких понад 30 країн зголосилися долучитись до підтримки України.
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