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Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол
15:47 18.03.2025 |
Понад 90% того, що Данія робить в сфері підтримки Україні, пов'язано зі зброєю та оборонним обладнанням, це є передумовою виживання України як нації, заявив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.
"Данія була дуже активною в плані підтримки України оборонним обладнанням та зброєю. Зазвичай я кажу, що ми робимо три речі в Україні: зброя, зброя і зброя", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ на полях заходу U-Lead with Europe у вівторок.
Водночас посол наголосив, що Данія також реалізує важливі цивільні програми.
"Але понад 90% того, що Данія робить в Україні, пов'язано зі зброєю та оборонним обладнанням. І це, звичайно, є передумовою виживання України як нації. Якщо ви не озброєні, ви не зможете вижити. Це дуже важливо для Данії", - наголосив дипломат.
І крім того, він нагадав про реалізацію "данської моделі" підтримки оборонної промисловості України, за якою фактично фінансується придбання зброї та оборонного обладнання безпосередньо в українських виробників.
"І це виявилося дуже, дуже інноваційним та дуже ефективним. Це те, що ми хочемо продовжувати, тому що ми хочемо, щоб Україна міцно стояла на ногах, в тому числі, коли йдеться про озброєння та оборонну техніку. І ви маєте величезний потенціал", - заявив дипломат.
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