Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол

Понад 90% того, що Данія робить в сфері підтримки Україні, пов'язано зі зброєю та оборонним обладнанням, це є передумовою виживання України як нації, заявив посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

"Данія була дуже активною в плані підтримки України оборонним обладнанням та зброєю. Зазвичай я кажу, що ми робимо три речі в Україні: зброя, зброя і зброя", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ на полях заходу U-Lead with Europe у вівторок.

Водночас посол наголосив, що Данія також реалізує важливі цивільні програми.

"Але понад 90% того, що Данія робить в Україні, пов'язано зі зброєю та оборонним обладнанням. І це, звичайно, є передумовою виживання України як нації. Якщо ви не озброєні, ви не зможете вижити. Це дуже важливо для Данії", - наголосив дипломат.

І крім того, він нагадав про реалізацію "данської моделі" підтримки оборонної промисловості України, за якою фактично фінансується придбання зброї та оборонного обладнання безпосередньо в українських виробників.

"І це виявилося дуже, дуже інноваційним та дуже ефективним. Це те, що ми хочемо продовжувати, тому що ми хочемо, щоб Україна міцно стояла на ногах, в тому числі, коли йдеться про озброєння та оборонну техніку. І ви маєте величезний потенціал", - заявив дипломат.