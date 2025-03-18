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АНАЛІТИКА

Рахункова палата не знайшла порушень під час використання фінансової допомоги від США на $30 мільярдів

 

За даними Міністерства фінансів, впродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 мільярдів прямої бюджетної підтримки, ці кошти були використані, відповідно до укладених угод.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати України за результатами проведеного аудиту.

Зокрема, кошти прямої бюджетної підтримки від США надходили через кілька основних угод:

* Проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) - $27,05 млрд, з них для Пенсійного фонду - $12,7 млрд;

* Додаткова угода №8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку (від 9 липня 2022 року №TF0B9122) - $1,7 млрд;

* Грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва (від 21 квітня 2022 року №TF0B8350) - $1,1 млрд.

"Рахункова палата в межах чотирьох аудитів здійснила перевірку використання частини прямої бюджетної підтримки США Україні. Результати аудитів, проведених у тому числі й за підтримки Центру досконалості аудиту Офісу урядової підзвітності США, підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей", - наголошується у повідомленні.

Водночас проведені аудити виявили низку чинників, усунення яких сприятиме у майбутньому більшій ефективності використання коштів, зазначається у повідомленні.

"Йдеться про необхідність вдосконалення внутрішнього контролю відповідальних органів, потребу підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження сучасних механізмів верифікації соціальних виплат, покращення обліку отримувачів допомоги тощо", - зауважили у Рахунковій палаті.

При цьому за результатами аудиту розпорядникам коштів було надано низку переплат та рекомендацій, відповідно до яких:

* у 2024 році було повернено до бюджету 14,6 млн грн ($500 тис.), що загалом становить 75% коштів, переплачених за пакетом медичних послуг "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги";

* на виконання рекомендацій Рахункової палати підрозділ внутрішнього аудиту НСЗУ виявив переплату у розмірі 46,8 млн грн ($1,6 млн), з яких відшкодовано 4,3 млн грн ($140 тис.).

* Міністерство економіки верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через програму "єПідтримка". Відшкодовано 122,7 млн грн ($4,2 млн) від 19 тис. осіб;

* обмежено спеціальні пенсії, які перевищують максимальний розмір;

* запроваджено електронний обіг документів одержувачів пенсій, які виїхали на постійне місце проживання за кордон;

* тощо.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США виділили Україні близько $350 мільярдів допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський стверджував, що від початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу на суму $67 мільярдів на постачання зброї та ще $31,5 млрд - у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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