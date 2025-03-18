Рубіо про перемирмя: Чекаємо від РФ підтримку як від України

Прогрес у мирних переговорах щодо війни Росії проти України є, проте поки не такий, який би задовільнив би США, заявив державний секретар Марко Рубіо в інтерв'ю американському телеканалу Fox News 17 березня.

За його словами, ще є над чим працювати та все ж "ми ближче" до миру, ніж два тижні тому.

"Ця війна триває вже три роки, і президент хоче, щоб вона закінчилася. Я думаю, що всі повинні погодитися, що ця війна повинна закінчитися, і питання полягає в тому, як закінчити її таким чином, щоб вона не почалася знову", - сказав держсекретар.

Він додав, що план адміністрації Дональда Трампа був такий - спочатку припинення вогню, а після переговори з Україною та РФ щодо фінальної угоди.

"Минулого тижня в Саудівській Аравії ми отримали гарну підтримку з боку України. Вони погодилися припинити вогонь і заморозити все, що відбувається, і ми зможемо розпочати переговори про те, як покласти цьому край назавжди. І тепер ми маємо отримати щось подібне від росіян", - зазначив Рубіо.

В очікуванні розмови Трампа з Путіним

Він назвав продуктивною зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві. За словами Рубіо, той повернувся "з певною інформацією", проте більше стане ясно після дзвінка Трампа Путіну. "Сподіваюся, ми будемо в кращому становищі", - зазначив держсекретар.

На його думку, Трамп - єдиний, хто має шанси зупинити війну РФ проти України. "Єдиний лідер у світі, який зараз має хоч якийсь шанс покласти цьому край, - це президент Трамп, і я думаю, що йому треба аплодувати за те, що він витрачає стільки часу і зусиль і приділяє цьому стільки уваги", - сказав Рубіо.