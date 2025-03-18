Фінансові новини
- |
- 18.03.25
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга провів у Нью-Делі першу в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан
14:09 18.03.2025 |
Міністр закордонних справ України на полях одного з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue у Нью-Делі провів зустріч з міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Королівства Бутан Д. Н. Дунґєлем.
"Мені було приємно зустрітися з Д. Н. Дунґєлем на "Райсинському діалозі 2025". Перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Королівства Бутан. Я передав найкращі побажання президента Володимира Зеленського Його Величності Королю Бутану, підкресливши нашу зацікавленість у розширенні двосторонньої співпраці", - наводить пресслужба МЗС України слова Сибіги.
Як зазначив міністр, на зустрічі також обговорювались потенційні сфери для взаємовигідного партнерства, зокрема у сфері енергетики та інфраструктури. "Я також подякував Бутану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, у тому числі в ООН", - зазначив глава МЗС України.
Раніше в українському МЗС повідомили, що з 17 по 19 березня Сибіга перебуває з робочим візитом в Індії. Основна мета візиту - участь у форумі Raisina Dialogue. На полях конференції передбачено двосторонні зустрічі Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено
ТОП-НОВИНИ
|Bloomberg: в РФ вимагають у США зупинити всі поставки зброї Україні для «перемир'я»
|Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти банкіра Мецгера за напад на журналістів. Зараз він очолює «Укрфінжитло»
|ЄС підтвердив вихід США з групи, яка розслідує злочин агресії Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рютте «повністю вірить» у змогу Трампа досягти мирної угоди щодо України
|Стармер обговорив з Трампом війну в Україні перед розмовою з Путіним
|Понад 90% того, що Данія робить для Україні, пов'язано зі зброєю та обладнанням - посол
|Рахункова палата не знайшла порушень під час використання фінансової допомоги від США на $30 мільярдів
|В діях керівника Офісу НКЦПФР, який їздив на вигадану конференцію у Фінляндію, порушень не виявлено
|Рубіо про перемирмя: Чекаємо від РФ підтримку як від України
Бізнес
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android
|Представлено Mercedes-Benz CLA: 792 км без підзарядки, двоступенева коробка передач та ШІ від Microsoft й Google
|Китай запроваджує обов'язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, для боротьби з дезінформацією