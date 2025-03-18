Трамп перед розмовою з Путіним: багато елементів остаточної угоди щодо України узгоджено

Багато елементів остаточної угоди щодо України було узгоджено, але ще багато чого залишилося, заявив президент США Дональд Трамп перед сьогоднішньою телефонною розмовою з російським президентом Володимиром Путіним.

«Завтра вранці я буду говорити з президентом Путіним щодо війни в Україні. Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося. Гинуть тисячі молодих солдатів та інших. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має закінчитися зараз дуже чекаю дзвінка з президентом Путіним», - написав він у понеділок у соцмережі Truth Social.

Також під час спілкування з журналістами Трамп знову заявив про нібито оточення українських військових.

«Завтра я поговорю з президентом Росії Путіним, аби врятувати деяких [українських] солдатів, які знаходяться у великій біді. По суті, вони захоплені. Вони оточені російськими солдатами...», - сказав він.

Після попередніх його подібних заяв українська сторона зазначила, що має «присутність» на території Курської області, а заяви про оточення українських військ там - «чергова брехня Путіна».

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 18 березня. За його словами, обговорення, зокрема, буде стосуватися «поділу певних активів», йтиметься про «території і електростанції».

Кремль підтвердив, що планується розмова Трампа та Путіна.

Після переговорів у Саудівській Аравії українські й американські офіційні особи 11 березня оголосили, що Київ погодився на пропозицію про припинення вогню на 30 днів.

Москва поки що прохолодно відреагувала на цю ідею, а Путін запропонував додаткові умови, зокрема замороження постачання Києву американської зброї.