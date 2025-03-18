Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп і Путін обговорюватимуть питання окупованої Запорізької АЕС – Білий дім

 

Президент США Дональд Трамп обговорюватиме питання окупованої Запорізької атомної станції під час розмови з диктатором Володимиром Путіним, підтвердила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.

За її словами, під час дзвінка з Путіним Трамп торкнеться питання атомної станції "на кордоні Росії та України (з контексту, на лінії фронту. - Ред.)", яка була предметом обговорення з українською стороною.

Раніше Трамп повідомляв, що Штати обговорювали з Україною питання територій, Запорізької АЕС та членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес