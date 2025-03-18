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Трамп і Путін обговорюватимуть питання окупованої Запорізької АЕС – Білий дім
23:51 17.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп обговорюватиме питання окупованої Запорізької атомної станції під час розмови з диктатором Володимиром Путіним, підтвердила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.
За її словами, під час дзвінка з Путіним Трамп торкнеться питання атомної станції "на кордоні Росії та України (з контексту, на лінії фронту. - Ред.)", яка була предметом обговорення з українською стороною.
Раніше Трамп повідомляв, що Штати обговорювали з Україною питання територій, Запорізької АЕС та членства в НАТО.
Президент Володимир Зеленський підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.
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