Трамп і Путін обговорюватимуть питання окупованої Запорізької АЕС – Білий дім

Президент США Дональд Трамп обговорюватиме питання окупованої Запорізької атомної станції під час розмови з диктатором Володимиром Путіним, підтвердила речниця Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.

За її словами, під час дзвінка з Путіним Трамп торкнеться питання атомної станції "на кордоні Росії та України (з контексту, на лінії фронту. - Ред.)", яка була предметом обговорення з українською стороною.

Раніше Трамп повідомляв, що Штати обговорювали з Україною питання територій, Запорізької АЕС та членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський підтверджував, що питання територій, зокрема контролю над ЗАЕС, порушувалося на переговорах делегацій України та США у Саудівській Аравії.