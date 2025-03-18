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ЗМІ: держави ЄС і Україна поскаржились в ООН на втручання РФ у роботу супутників
23:45 17.03.2025 |
Вісім європейських держав 17 березня подали скаргу до ООН через неодноразове втручання Росії в роботу європейського супутникового зв'язку, вимагаючи припинити ці дії.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо нідерландському суспільному мовнику NOS.
Скарга, підписана Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Україною, Фінляндією, Францією та Нідерландами, спрямована до Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), який підпорядковується ООН, ідеться в матеріалі.
За даними NOS, ще 17 країн-членів ЄС та Велика Британія підтримують скаргу.
Скарга є черговим кроком у конфлікті між європейськими країнами та Росією через перешкоджання супутниковому сигналу.
Кілька європейських країн в останній рік повідомляють про перешкоди в роботі двох основних європейських супутникових провайдерів - Eutelsat і SES. У Європі вони надають послуги радіо- і телевізійного зв'язку, а також для авіаційної навігації.
Найпомітніший збій стався навесні 2024 року. Тоді російська військова пропаганда раптово двічі з'явилася на телеканалі BabyTV в Нідерландах та інших європейських країнах.
Розслідування показало, що джерелом перешкод був окупований Росією Крим і Калінінградська область.
У попередніх листах до ООН Росія заперечувала свою причетність до збоїв у роботі супутників.
Минулого року стало відомо, що, за даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.
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