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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Стармер готовий розмістити війська в Україні безстроково

 

Британський прем'єр Кір Стармер висловив готовність розмістити війська в Україні на багаторічний термін для запобігання потенційному повторному вторгненню Росії в Україну.

Про це йдеться у публікації The Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерело в британському уряді розповіло, що розгортання військ під проводом Британії буде безстроковим.

"Це буде довгострокове зобов'язання, йдеться про роки. Стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди і стримування Росії", - сказав співрозмовник видання.

Керівники оборонних відомств з "коаліції рішучих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "з великою конкретністю", де саме мають бути розгорнуті миротворчі сили.

Близько десятка країн, зокрема, Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Інші країни готові допомогти зброєю та логістикою.

Однак наразі невідомо, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь проти російських солдатів у разі агресії.

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність військових з країн НАТО в Україні. Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.

Повідомляли також, що Стармер на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" 15 березня виклав плани щодо західного миротворчого контингенту для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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