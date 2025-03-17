Прем'єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт "Групи семи", який відбудеться у червні 2025 року в канадській провінції Альберта.

Про це агентству AFP повідомив представник канадського уряду, пише "Європейська правда".

Карні передав Зеленському запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, яка відбулась напередодні.

"Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 в Альберті в червні", - сказав речник уряду Канади.

Канада, яка цього року головує в "Групі семи", прийматиме саміт у Кананаскісі, що в західній канадській провінції Альберта, 15-17 червня.

Коментуючи розмову з канадським премʼєр-міністром, Володимир Зеленський назвав її "доброю та змістовною".

Сам Марк Карні раніше вже запевнив у продовженні підтримки України, а також закликав Росію сісти за стіл переговорів.

14 березня країни G7 заявили про готовність запровадити проти Росії подальші санкції та посилити підтримку Україн