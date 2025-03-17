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АНАЛІТИКА

До центрів рекрутингу звернулося понад 45 тис. осіб

13:31 17.03.2025 |

Політика

 

З початку роботи центрів рекрутингу української армії до них звернулися 45 657 громадян, з них - 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу, повідомили в Міноборони України у понеділок.

"Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії досягла 45 657. Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1 086 осіб. Із загальної кількості інтересантів вже 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень - це 216 осіб", - йдеться у повідомленні на сайті відомства. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

В Міноборони зазначають, що частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%, найбільша частка кандидаток - у Чернівецькій (44%), Хмельницькій (39%) та Вінницькій (38%) областях.

Оборонне відомство нагадує, що в Україні функціонує 49 рекрутингових центрів, зокрема, один онлайн-центр. Їх фахівці консультують та забезпечують супровід потенційних кандидатів до Сил оборони України. Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Як повідомлялось, у січні 2025 року до рекрутингових центрів звернулася 5 381 особа, що майже на 80% більше, ніж середньомісячний показник минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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