ЗМІ: США виходять з групи, що розслідує відповідальність РФ за вторгнення в Україну

США виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, які відповідальні за вторгнення в Україну, включно із очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це європейських посадовців проінформувало Міністерство юстиції США, пише The New York Times із посиланням на співрозмовників, ознайомлених із ситуацією, передає "Європейська правда".

Мова йде про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який був створений з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, що визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

Адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

За словами співрозмовників газети, очікується, що рішення буде оголошено в понеділок, 17 березня, в електронному листі, який буде надіслано співробітникам і членам материнської організації групи - Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Окрім цього, як пише газета, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами, яка була покликана координувати розслідування воєнних злочинів.

Ця група мала координувати зусилля Міністерства юстиції США щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, скоєних після повномасштабного вторгнення в Україну.

У листопаді 2023 року адміністрація Байдена надала $1 млн на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України.

У грудні того ж року Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення чотирьом російським солдатам за воєнні злочини проти американця, який жив в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, що стало першим подібним випадком.