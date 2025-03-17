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Христофор Колумб
Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі – Зеленський
09:55 17.03.2025 |
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну» - готуємося до Брюсселю", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.
Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.
Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".
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