Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі – Зеленський

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну» - готуємося до Брюсселю", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.

Як повідомлялося, на початку березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня.

Пісторіус підкреслив, що для координації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".