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АНАЛІТИКА

Перші кроки щодо гарантій безпеки здійснюються, готується зустріч у Британії – Зеленський

09:51 17.03.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення зустрічі у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії щодо гарантування України гарантіями безпеки.

"Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки - здійснюються", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в неділю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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