Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що говоритиме з Путіним у вівторок - ЗМІ

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок поговорити з Володимиром Путіним і обговорити припинення війни в Україні, повідомляє Reuters в понеділок вранці.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав Трамп журналістам під час пізнього рейсу до Вашингтона з Флориди.

За його словами, під час розмови планується обговорення тем, які вже раніше обговорювались: "ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції".

"Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - сказав Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4395
  0,0703
 0,17
EUR
 1
 45,1649
  0,0642
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1381  0,01 0,03 41,7219  0,04 0,10
EUR 44,7423  0,09 0,20 45,5108  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,13 0,30 41,4300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес