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Трамп заявив, що говоритиме з Путіним у вівторок - ЗМІ
09:23 17.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує у вівторок поговорити з Володимиром Путіним і обговорити припинення війни в Україні, повідомляє Reuters в понеділок вранці.
"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи", - сказав Трамп журналістам під час пізнього рейсу до Вашингтона з Флориди.
За його словами, під час розмови планується обговорення тем, які вже раніше обговорювались: "ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції".
"Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми зможемо, можливо, ми не зможемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - сказав Трамп.
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