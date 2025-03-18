Рубіо заявив, що завершення війни в Україні складається з планів А і Б

Питання завершення війни в Україні складається з плану A і плану Б. Доти, доки не буде вирішено перше питання, перехід до другого - неможливий.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"План А - припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, до другої фази - зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за участю посередників, щоб знайти спосіб покласти край цій війні на міцній основі, з повагою до інтересів усіх сторін. Ніхто не каже, що друга частина буде простою, але ми не зможемо навіть приступити до неї, поки не пройдемо першу", - сказав Рубіо.

Він зазначив, що ніхто не говорив, що друга частина буде простою. Однак до неї не вдасться приступити, поки не пройдена перша. Держсекретар наголосив, що важко вести переговори про міцне завершення війни, поки сторони стріляють одна в одну. Саме тому президент США Дональд Трамп домагається припинення вогню.

"Це те, над чим ми працюємо, якщо нам вдасться цього досягти. Це саме по собі буде нелегко. Потім ми перейдемо до другої фази - переговорів про щось більш стійке і постійне. Це буде важко. Це потребуватиме великої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав зрозуміти це і робить усе можливе, щоб покласти їй край", - заявив він.

Також ведуча нагадала заяву Рубіо, який сказав, що зустріч спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, мала відповісти на запитання, чи рухаються сторони до перемир'я або ж РФ використовує тактику затягування. Також журналістка нагадала про вчорашню розмову держсекретаря з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Поставивши запитання, чи тягне Росія час і що чиновник думає про зустріч Віткоффа, він відповів таке:

"Я думаю, що це була багатообіцяюча зустріч. Як я вже неодноразово говорив, ми не збираємося вести переговори публічно. Сподіваюся, у нас буде що оголосити в якийсь момент у найближчому майбутньому. Я не можу цього гарантувати, але, безумовно, вважаю, що зустріч була обнадійливою, обмін думками був конструктивним", - сказав держсекретар.

Він заявив, що в нього не склалося негативної думки від зустрічі Віткоффа з Путіним, але водночас визнав труднощі, оскільки війна в Україні має безліч аспектів.

"Звичайно, є деякі труднощі. Це складна війна, що триває вже три роки, яка триває на дуже довгій лінії фронту, з безліччю складних аспектів. Тому ніхто не стверджує, що це легко", - додав Рубіо.